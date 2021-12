Nuovi concerti: Ypsigrock, Lumineers, Dave Hause, You Me At Six, Lauren Ruth Ward

Comincia bene il 25° anniversario dell’Ypsigrock Festival di Castelbuono (PA). L’edizione 2022 si terrà da giovedì 4 a domenica 7 agosto e vedrà salire sui suoi palchi Penelope Isles, Natalie Bergman, C Duncan ma soprattutto Flaming Lips e DIIV. Contestualmente all’annuncio dei primi nomi in cartellone, sono anche stati messi in vendita gli abbonamenti, disponibili su Dice a 89 euro più diritti di prevendita. Il prezzo è bloccato fino al 30 giugno, dal 1° luglio salirà a 99 euro.

Le date di Milano dei Lumineers diventano due: quella di mercoledì 16 febbraio si sposta dal Lorenzini District al Fabrique. Il concerto, dopo essere andato sold out, viene replicato il giorno prima, martedì 15, da un ulteriore appuntamento presso la medesima location. I biglietti per il nuovo show, che andranno in prevendita dalle 10 di mercoledì prossimo, costeranno 41,20 euro più diritti e commissioni. Saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

È stato posticipato a venerdì 23 settembre 2022 il concerto che il cantautore americano Dave Hause avrebbe dovuto tenere il 6 febbraio al Legend di Milano. Come fa notare l’organizzazione, “i biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per la nuova data“. Per chi non li avesse, sono disponibili su Ticketmaster a 23 euro più commissioni di servizio.

“A causa della situazione di incertezza in relazione ai viaggi internazionali, e così tante persone ancora a rischio di infezione da COVID-19, gli You Me At Six hanno deciso di annullare il tour europeo del prossimo febbraio 2022, compresa la data all’Alcatraz di Milano prevista per giovedì 24 febbraio 2022.” Così recita una nota dell’organizzazione, che precisa anche che “è possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati sul circuito ufficiale Ticketone e presso i rivenditori autorizzati entro e non oltre mercoledì 23 febbraio 2022“.

“L’attuale situazione di incertezza legata all’aumento di contagi da Covid-19, le restrizioni di viaggio e le policy non permettono l’organizzazione adeguata del tour“: con questo comunicato Lauren Ruth Ward ha annunciato la cancellazione del proprio tour europeo previsto all’inizio del prossimo anno. Con esso, sono state annullate le date che avrebbe dovuto tenere a fine febbraio a Bolzano, Parma, Savona e Bologna.