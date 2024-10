Nuovi singoli per Florist e Waxahatchee

Emily Sprague e Katie Crutchfield hanno certamente due modi diversi di approcciare il folk. Oltre al genere di riferimento, coloro che si celano dietro ai moniker di Florist e Waxahatchee hanno in comune anche un inedito a testa reso pubblico ieri.

‘This Was A Gift’ ha un po’ l’aria di essere un estratto da un album di prossima conferma e pubblicazione. “È una canzone d’amore che parla di come affrontare le stagioni difficili della vita con le persone che teniamo vicine”, spiega Emily in una nota. “È una spinta musicale che rispecchia e descrive il processo di vulnerabilità dato dalla sofferenza e dalla perdita, che porta all’accettazione della fine e all’apprezzamento del fare parte di una comunità”.

‘Much Ado About Nothing’ è invece un pezzo suonato spesso dal vivo da Katie, ma che non era riuscito a finire nella scaletta del recente ‘Tigers Blood’. La versione in studio è ora condivisa, e in essa suona nuovamente la chitarra l’onnipresente MJ Lenderman.