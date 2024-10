Nuovo album e data in Italia per i Peach Pit

Alla storia dei Peach Pit si aggiungerà presto un nuovo capitolo. La band indie-pop/rock canadese pubblicherà ‘Magpie’, il quarto LP in carriera, tra una decina di giorni, il prossimo 25 ottobre, via Columbia Records.

Il disco, composto da undici tracce, è stato registrato agli Hipposonic Studios di Vancouver, la loro città natale. È prodotto da Robbie Lackritz insieme a Dave Ogilvie. Due brani sono già stati resi noti, la title-track e ‘Did You Love Somebody’.

Ispirato dalla visione del documentario sui Beatles ‘Get Back’, prende il titolo dal volatile che in Italia conosciamo come “gazza ladra”. Così dichiara il frontman Neil Smith: “Mi piaceva l’idea che la gazza non fosse né buona né cattiva. O forse è entrambe le cose. Mi ha ricordato il disco che stavamo cercando di fare: i giorni di dubbi dopo aver strimpellato gli stessi quattro accordi senza una buona melodia, seguiti da quelli in cui si scriveva qualcosa di valido e si tornava a casa in bicicletta su di giri.”

Continua Smith: “‘Magpie’ simboleggia il cuore spezzato che ha portato a molte delle canzoni che stavamo scrivendo, così come il nuovo amore che ha ispirato le altre. L’anno che abbiamo impiegato per realizzare ‘Magpie’ è stato pieno di alti e bassi, cambiando continuamente e lasciando il buono per il cattivo e il cattivo per il buono, proprio come le canzoni del disco”.

Canzoni che verranno presumibilmente suonate nell’unico concerto italiano del loro tour europeo, previsto per la primavera del 2025. Nello specifico, i Peach Pit si esibiranno sabato 3 maggio 2025 al Magnolia di Segrate (MI). Le prevendite sono già attive su Dice a 28,25 euro.