Nuovo album e una data in Italia per i Nada Surf

“Ha tutto quello che i fan amano e si aspettano dai Nada Surf“: comincia così la nota stampa che introduce ‘Moon Mirror‘, il nuovo (e nono) album della band newyorkese, che uscirà il 13 settembre per New West, label da cui si sono recentemente accasati.

Registrato in Galles e co-prodotto insieme a Ian Laughton, il disco discorre di “esistenza umana, ma anche di dolore, profonda solitudine, dubbio, desiderio e speranza“. Ha una scaletta di 11 canzoni, tra cui c’è il primo singolo ‘In Front Of Me Now‘.

Molte di esse saranno con tutta probabilità suonate nell’unica data italiana del loro prossimo tour mondiale: sabato 7 dicembre alla Santeria di Milano. I biglietti saranno in prevendita da domani (16/5) su Ticketmaster, Ticketone e Dice. Su quest’ultima piattaforma costano 36,75 euro.