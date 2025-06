Nuovo album e un’altra data (la settima!) per gli Shame

È dedicato a “i codardi, gli stronzi, gli ipocriti. Ammettiamolo, ce ne sono un sacco in giro in questo momento”. È il frontman Charlie Steen, con il consueto fervore, a rivelare i primi dettagli di quello che sarà il quarto album dei suoi Shame, che si chiamerà ‘Cutthroat’ e che uscirà il prossimo 5 settembre per Dead Oceans.

Prodotto dalla band insieme a John Congleton, il disco si propone di replicare l’energia dei concerti del quintetto inglese, ma anche di rappresentare un ritorno alle origini e in particolare al loro disco più considerato, ‘Songs Of Praise’ del 2018.

Dodici le tracce in scaletta, tra cui il primo singolo e title-track ‘Cutthroat’, la cui genesi è di alto profilo, come ricorda lo stesso Steen: “Stavo leggendo diverse opere teatrali di Oscar Wilde in cui tutto ruotava attorno al paradosso. In ‘Cutthroat’ c’è tutta l’idea tratta da ‘Il ventaglio di Lady Windermere’: ossia, che la vita sia troppo importante per essere presa sul serio.”

Nei prossimi mesi, la band di South London porterà il nuovo materiale spessissimo nel nostro paese: già noti erano gli appuntamenti di domenica 15 giugno a Firenze Rocks, lo stesso giorno di Green Day, oltre che Weezer e Bad Nerves. Un paio di giorni dopo raggiungeranno in tour i Fontaines DC nei tre appuntamenti in calendario in Italia: martedì 17 al Sequoie Music Park di Bologna, mercoledì 18 al Rock In Roma e giovedì 19 al Carroponte di Sesto San Giovanni. In piena estate, poi, altre due apparizioni: giovedì 10 luglio al Monitor Festival di Torino, nella stessa serata di Luvcat e Richard Dawson, e giovedì 14 agosto al Color Fest di Lamezia Terme con, tra gli altri, Murder Capital e Offlaga Disco Pax.

Ma non è tutto: una nuova data, questa volta da esclusivi headliner, è stata confermata ieri. Gli Shame si esibiranno anche lunedì 3 novembre ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti, di cui ancora non conosciamo il costo, saranno in prevendita generale su Ticketmaster e Ticketone dalle ore 10 di venerdì prossimo (6/6).