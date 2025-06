Nuovo album per i Besnard Lakes

Ha una denominazione al solito articolata il nuovo album dei Besnard Lakes: ‘The Besnard Lakes Are The Ghost Nation’, seguito di ‘The Besnard Lakes Are The Last Of The Great Thunderstorm Warnings’ (2021) uscirà il prossimo 10 ottobre per Full Time Hobby. È il settimo LP della loro carriera.

“Penso che sia un titolo formidabile, simbolico dei tempi“, afferma il frontman Jace Lasek in una nota. “Parla della morte delle nazioni, della minaccia del Canada come 51° stato. C’è il desiderio di essere lasciati in pace, di lasciare che la comunità sia comunità, tutte quelle cose che sembrano essere sotto assedio; questo è ciò che rappresenta la nazione fantasma.”

Ambiziosi i paragoni della medesima press-release, in cui la musica del collettivo canadese viene descritta come “l’estasi dei My Bloody Valentine intrecciata con il romanticismo dei Fleetwood Mac. Immaginate i sognanti Beach House che cavalcano le dinamiche dei Led Zeppelin”. Un esempio è il potente primo singolo, denominato ‘In Hollywwod’, registrato come tutti gli otto brani in scaletta sono ai Lost River Studios, nella regione della Foresta Laurenziana.