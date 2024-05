Oggi esce il disco postumo di Steve Albini

I dischi più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui potreste ascoltarli:

1. Shellac: ‘To All Trains’

Alt-rock

To All Trains by Shellac

2. Beth Gibbons: ‘Lives Outgrown’

Sophisti-pop



3. Blitzen Trapper: ‘100’s Of 1000’s, Millions of Billions’

Psych-folk

100’s of 1000’s, Millions of Billions by Blitzen Trapper

4. Cage The Elephant: ‘Neon Pill’

Alt-rock



5. Isobel Campbell: ‘Bow To Love’

Indie-pop

Bow To Love (Digital) by Isobel Campbell

6. Of Montreal: ‘Lady On The Cusp’

Psych-pop

Lady On The Cusp by of Montreal

7. Crumb: ‘Amama’

Sophisti-pop

AMAMA by Crumb

8. Lightheaded: ‘Combustible Gems’

Jangle-pop

Combustible Gems by lightheaded

9. From Indian Lakes: ‘Head Void’

Shoegaze

Head Void by From Indian Lakes

10. Ghostly Kisses: ‘Darkroom’

Dream-pop



Questa settimana potete ascoltare anche: Billie Eilish, Alex G (OST), Sqürl, Ani DiFranco, J. Bernardt, The Avett Brothers, Michael Head & The Red Elastic Band.