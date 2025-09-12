Oggi torna Jens Lekman, c’è il nuovo dei Parcels e arriva il debutto dei Maruja

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:
1. Maruja: ‘Pain To Power’
Jazz-punk
2. Legss: ‘Unreal’
Art-rock
3. Jens Lekman: ‘Songs For Other People’s Wedding’
Indie-pop
4. Parcels: ‘Loved’
Funk-pop
5. Sidney Minsky Sargeant: ‘Lunga’
Indie-folk
6. Dancer: ‘More Or Less’
Indie-rock
7. Will Paquin: ‘Hahaha’
Slacker-rock
8. Algernon Cadwallader: ‘Trying Not To Have A Thought’
Indie-emo
9. Frost Children: ‘Sister’
Techno-punk
10. Baxter Dury: ‘Allbarone’
Electro-pop
Questa settimana potete ascoltare anche: Gruff Rhys, Djo, The Chameleons, Josh Ritter, Fruit Bats, Guerrilla Toss, The Hidden Cameras, Emma Swift, Saturdays At Your Place, Whitney K, Carson McHone, Die Spitz, Mark William Lewis, In The Pines, Twenty One Pilots, Ed Sheeran, Sophie Ellis-Bextor, King Princess, The Rasmus.