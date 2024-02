‘Only God Was Above Us’ è il nuovo album dei Vampire Weekend

Avevano fatto ampiamente capire che presto ci sarebbe stato un annuncio importante, i Vampire Weekend. Pochi giorni fa, l’acronimo “OGWAU” è stato reso di pubblico dominio, e proprio oggi si è capito cosa voleva intendere: molto semplicemente, il titolo del loro nuovo album del gruppo newyorkese, che si chiamerà ‘Only God Was Above Us‘ e che uscirà il 5 aprile per Columbia.

La nota stampa a riguardo racconta come la scrittura del disco sia iniziata già nel 2019, appena dopo la pubblicazione di ‘Father Of The Bride‘. Ci sono voluti, poi, quasi cinque anni per dare definitiva forma alle 10 tracce che compongono la scaletta, e che sono state registrate “in giro per il mondo” con tappe a Tokyo, Manhattan, Londra e Los Angeles. A produrle lo stesso Ezra Koenig insieme al collaboratore di lunga data del gruppo, quell’Ariel Rechtshaid, che ha lavorato anche agli ultimi due LP. Sempre la nota di cui sopra definisce il disco “diretto e allo stesso tempo complesso, e mostra la band nella sua espressione più grintosa, ma anche in quella più magniloquente e melodica“.

Al momento non sono stati condivisi contenuti musicali del disco, se non un breve teaser di 30 secondi. Venerdì della prossima settimana, però, verranno diffusi i primi due estratti, intitolati ‘Capricorn‘ e ‘Gen-X Cops‘.