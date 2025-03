Pains Of Being Pure At Heart e Alice Phoebe Lou al Mi Ami 2025

È recente tradizione che il festival estivo della musica italiana per antonomasia, il Mi Ami di Milano, inserisca nella propria line-up anche artisti stranieri. Così sarà anche per l’edizione 2025, nel cartellone della quale compaiono i nomi di Alice Phoebe Lou e soprattutto di The Pains Of Being Pure At Heart, entrambi on stage sabato 24 maggio.

In particolare, quella della band capitanata da Kip Berman sarà una data unica nel nostro paese, parte del tour della reunion che proprio in questi giorni vede la band suonare in Spagna.

Con loro e tra gli altri, calcheranno i palchi issati nel parco del Circolo Magnolia di Segrate anche Belize, Diodato, Emma Nolde, Fast Animals And Slow Kids, Giorgio Poi, Joan Thiele e Offlaga Disco Pax, anch’essi riuniti, per risuonare il loro album di debutto ‘Socialismo tascabile (Prove tecniche di trasmissione)’, che quest’anno compie 20 anni.

I biglietti sono in prevendita su Dice. La singola giornata di sabato costa 51,75 euro, l’abbonamento ai due giorni (si suona anche venerdì 23) 94,99 euro.