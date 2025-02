Patrick Wolf, nuovo album e due date in Italia

Uscirà il prossimo 25 aprile ‘Crying The Neck’, settimo album della carriera di Patrick Wolf, il suo primo LP in oltre dodici anni e mezzo, e pure il primo disco di un progetto di quattro album che intendono rappresentare le diverse stagioni della “ruota celtica dell’anno”.

Registrato tra luglio e settembre scorsi nell’East Kent, ripercorre un decennio non fortunato per il musicista londinese, nel quale ha dovuto affrontare “la malattia, la riabilitazione, una bancarotta, e quindi una diagnosi di cancro e la scomparsa di mia madre”.

Saranno tredici i brani in scaletta, tra cui compaiono un featuring di Zola Jesus e un altro di Serafina Steer. Alla composizione e alle registrazioni ha collaborato Furmaan Ahmed, “la mia prima e unica scelta”, afferma Wolf.

Patrick porterà le sue nuove canzoni (tra cui il primo singolo ‘Dies Irae’) dal vivo in Italia in tarda primavera: sabato 31 maggio alla Santeria di Milano e domenica 1 giugno al Locomotiv di Bologna. I biglietti saranno in prevendita da venerdì su Dice. Quelli per la data milanese costeranno 30,68 euro, quelli per il concerto emiliano 28 euro.