‘Patterns In Repeat’ è il nuovo album di Laura Marling

‘Songs For Our Daughter’, il più recente album di Laura Marling (uscì nel 2020), conteneva canzoni dedicate a una figlia non ancora nata. La cantautrice inglese è nel frattempo diventata madre per davvero, e nel suo nuovo LP, ‘Patterns In Repeat’ può parlare ancora della maternità, ma con cognizione di causa.

Racconta la musicista londinese in una nota: “Avendo 34 anni, 15 anni di carriera e 8 album all’attivo non riesco a sfuggire al fatto che ogni disco ha rappresentato un capitolo della mia vita con data e ora. Ora, eccoci qui, dopo una giovinezza trascorsa cercando disperatamente di capire cosa significhi essere una donna, sono sul ciglio della collina, con una prospettiva completamente nuova ed enorme che mi circonda.”

Il disco uscirà il prossimo 25 ottobre per Partisan/Chrysalis, conterrà dieci tracce tra cui la quasi title-track ‘Patterns’. Sono tutte state scritte, registrate e prodotte dalla stessa Laura nel suo studio casalingo di Londra con l’aiuto di Dom Monks, che ha co-prodotto, e Rob Moose, che ha arrangiato gli archi.