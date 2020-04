Peach Pit: ‘You And Your Friends’ (Columbia, 2020)

Genere: indie-pop | Uscita: 3 aprile 2020

I Peach Pit stanno, almeno per il momento, tra coloro che ce l’hanno fatta, e anche piuttosto velocemente. Due anni e mezzo fa, a settembre 2017, si accingevano a pubblicare il loro album d’esordio, ‘Being So Normal‘, per una piccolissima etichetta di Vancouver, la Kingfisher Bluez. Era stato registrato nella loro città natale da un tizio, Harley Small, che altro non era che il coinquilino del frontman Neil Smith. Fu bravo, Harley, a mettere in risalto la catchyness estrema di quel disco, che ha consentito al quartetto canadese di farsi ascoltare ben al di fuori della British Columbia, costringendo a un certo punto Smith e soci ad abbandonare le proprie occupazioni per partire tutti insieme in tour.

Un’altra Columbia, la major discografica, si è ben presto accorta di loro, fornendogli un ben più ampio supporto per la realizzazione del loro sophomore, tra cui nientemeno che i servigi professionali di John Congleton. Il salto di qualità, quantomeno in sala d’incisione, è stato piuttosto evidente. Così, i Peach Pit hanno potuto continuare nella ricerca della perfetta pop-song con più frecce al proprio arco, ovvero con l’ausilio di uno dei più rinomati produttori in ambito indie/alternative.

In ‘You And Your Friends‘, infatti, Congleton riesce a far letteralmente risplendere la rotonda scrittura di Neil Smith, uno che, per dare un’idea, confessa di essere “il più grande fanboy dei Beatles“. E’ una melodicizzazione estrema quella dei Peach Pit, che trae grande ispirazione anche dalla tradizione power-pop e college-rock nordamericana, oltre che da band connazionali come gli Alvvays. E’ dunque impossibile non passare qualche minuto in allegria ascoltando brani frizzanti come ‘Feelin’ Low (F*ckboy Blues)‘, ‘Black Licorice‘, ‘Second Life With Emily‘ e ‘Live At The Swamp‘, o ballate da singalong quali ‘Figure 8‘, ‘Brian’s Movie‘, ‘Shampoo Bottles‘ e la title-track ‘You And Your Friends‘. Tutto molto immediato e a breve scadenza, ma a volte, nella vita (e soprattutto in quarantena), c’è bisogno anche di canzoncine spensierate come quelle dei Peach Pit.

VOTO: 🙂