‘People Watching’ è il nuovo di Sam Fender

È co-prodotto da Adam Granduciel il nuovo album di Sam Fender, che si intitola ‘People Watching’. Il frontman dei War On Drugs fa parte di un team produttivo che include ben cinque persone, tra cui Markus Dravs, lo stesso Fender, e due musicisti della sua band, Dean Thompson e Joe Atkinson.

Registrato tra Londra e Los Angeles, il terzo LP della carriera musicale dell’artista inglese si propone di descrivere “storie e osservazioni colorate di personaggi di tutti i giorni che vivono la loro vita quotidiana, che spesso è anche straordinaria”. Uscirà il 25 febbraio per Polydor.

Undici le tracce in scaletta, tra cui vi è il primo singolo (sempre piuttosto springsteeniano), la title-track ‘People Watching’, brano dedicato “a una persona che è stata come una madre surrogata per me e che è venuta a mancare lo scorso novembre… È un po’ ironico perché è stata lei a darmi la fiducia di salire sul palco… ora un’intera canzone (e un intero album) sono dedicati a lei”.