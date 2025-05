Pete Doherty a Terni il 15 giugno (gratis)

Ci sarà anche una data italiana tra i prossimi concerti di Pete Doherty. Il 50% creativo dei Libertines si esibirà da solista sul palco dell’Anfiteatro Romano di Terni, all’interno del Baravai Festival.

Particolare non secondario: l’ingresso sarà gratuito “fino a raggiungimento capienza massima”. Sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo nel nostro paese le canzoni di ‘Felt Better Alive’, il suo recentissimo nuovo album uscito giusto venerdì scorso.

Attivo come musicista dal 1997, Doherty ha pubblicato sinora quattro album con i Libertines, tre con i Babyshambles e cinque con le proprie generalità.