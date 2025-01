Peter Doherty, a metà maggio un nuovo album solista

Dopo la rimpatriata con i Libertines di ‘All Quiet On The Eastern Esplanade’, Pete Doherty torna a concentrarsi sulla propria carriera solista, che avrà un nuovo capitolo il prossimo 16 maggio, quando uscirà ‘Felt Better Alive’, il terzo LP con le sue sole generalità dopo ‘Grace/Wastelands’ (2009) e ‘Hamburg Demonstrations’ (2016).

Una breve nota che compare sul suo store ufficiale lo descrive come “la sua collezione di canzoni più risoluta. Cosparsa di radiosa giocosità, a volte quasi di innocenza, con l’inconfondibile tocco melodico, l’eccentrico realismo poetico e le sue doti di narratore visivo”. A produrlo è stato l’amico Mike Moore, chitarrista nella band di Liam Gallagher già al desk per Baxter Dury.

Tra le undici tracce in scaletta, tutte composte nel piccolo villaggio in Normandia dove Doherty vive ormai da anni, c’è anche la title-track ‘Felt Better Alive’, che lo stesso Pete definisce “quite country” che potrebbe anche essere il riferimento stilistico visto il cappello da cowboy che la sua sagoma indossa nella copertina del disco.