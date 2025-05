Peter Doherty: ‘Felt Better Alive’ (Strap Originals, 2025)

🎵 Country-punk | 🏷 Strap Originals | 🗓 16 maggio 2025

Un titolo come ‘Felt Better Alive’ è quasi un rigore a porta vuota per gli esperti della retorica Dohertiana. Ovvero, lo storytelling dell’ex rocker scapestrato che oggi, invecchiato e ingrassato, se ne sta nella tranquillità di una villa in Normandia con la propria famiglia a ricordare, quasi con sollievo, quanto fossero complicati quegli anni di dipendenze da alcol e droghe. Ne è uscito vivo, Pete Doherty, che a cadenza decennale si riunisce con i vecchi compagni dei Libertines per pagarsi il mutuo pubblicando dischi sempre più brutti, ma che come cantautore ha ancora qualcosa da dire. Lo si era già ascoltato tre anni fa, in un LP sottovalutato come ‘The Fantasy Life of Poetry & Crime’ in collaborazione con il musicista francese Frédéric Lo, e lo si può sentire in gran parte di quello che può essere numericamente considerato il suo quinto LP solista.

È lo stesso Pete a spiegare a NME come la scrittura delle undici canzoni in scaletta sia avvenuta in concomitanza alla lavorazione di ‘All Is Quiet On The Eastern Esplanade’: “Non è che siano state rifiutate dalla band, ma perché sia ​​una canzone dei Libertines, deve esserci davvero me e Carl. Queste sono canzoni che sono davvero io. E poi, non riuscivo proprio a catturare la sua attenzione.” Interesse che invece ha mostrato Mike Moore, collaboratore abituale di Baxter Dury e Liam Gallagher, che ha voluto ascoltare i bozzetti di Doherty e che ha finito per completarli insieme a lui.

Un tipo decisamente più lungimirante di Barat, dal momento che le canzoni contenute in questo album solista sono decisamente migliori di quelle dell’ultimo LP della band che aveva portato Pete al successo. Perché più spontanee, meno pretenziose, a maggiormente ancorate nel presente (“Non si può combattere il tempo. Perdiamo sempre”, sentenzia lui), nella ruralità bucolica della zona di Étretat, 1500 anime nel dipartimento della Senna Marittima. Non è un caso che lo stesso autore le definisca “Country. Non mi piace pensare alle cose in termini di genere, ma se proprio devi farlo, allora è country”. In realtà ‘Felt Better Alive’ è un po’ più che country, caotico come al solito, ma meno caotico del solito. Ha i suoi guizzi, i suoi imprevisti, uno spirito punk alla Pogues che il Nostro conserverà fino a 90 anni. E belle canzoni: particolarmente ‘Calvados’ e ‘Pot Of Gold’, con tanto di archi, l’epica ‘The Day The Baron Died’, l’orecchiabile title-track e la conclusiva, acustica e minimale ‘Empty Room’. Ci sono anche un paio di pezzi inutili (esercizi di stile come ‘Ed Belly’ e ‘Fingee’), ma in un momento storico in cui la personalità artistica latita, ben venga uno come Pete, che non lascia mai indifferenti.

