Phoebe Bridgers c’è, il nuovo album è ‘Lost Weekend’

Interrompendo un silenzio, anche sui social media, che durava da diversi mesi, Phoebe Bridgers ha annunciato ieri quello che sarà il terzo LP della sua fortunata carriera solista: ‘Lost Weekend’, questo il titolo, verrà pubblicato da Dead Oceans il prossimo 14 agosto. Arriverà a oltre sei anni da ‘Punisher’ del 2020, che a sua volta aveva seguito ‘Stranger In The Alps’ del 2017.

La cantautrice californiana ha evidentemente voluto lasciare un alone di mistero sul nuovo lavoro, se è vero che l’unico altro dettaglio che si conosce è che nel disco ci saranno sedici tracce. Una di esse sarà la title-track ‘Lost Weekend’, che verrà svelata tra poche ore, alla mezzanotte di oggi.

Phoebe ha recentemente annunciato le date di un tour mondiale che, almeno per il momento, non toccherà l’Italia. I concerti europei, che avranno luogo tra novembre e dicembre, sono quasi tutti sold out. Interessantissimo, peraltro, il nome di chi li aprirà: quell’Isaac Wood che era il frontman del primo album dei Black Country New Road, uscito dal gruppo prima della sua pubblicazione. Si presenterà sul palco con il suo nuovo progetto solista.

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