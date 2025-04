‘Pink Elephant’ è il nuovo album degli Arcade Fire

A solo un mese dalla pubblicazione, gli Arcade Fire hanno ufficializzato quello che sarà il settimo album della loro carriera. ‘Pink Elephant’ arriverà il 9 maggio prossimo diffuso da Columbia Records e Sony Music.

La nota che lo introduce rivela come il disco sia “composto da 10 nuove tracce con un sound che alterna sonorità punk a momenti quasi cinematografici, dalla durata complessiva di 42 minuti, è prodotto da Win Butler, Régine Chassagne e Daniel Lanois e registrato allo Good News Recording Studio di Win e Régine, a New Orleans.”

Ad anticiparlo è il singolo ‘Year Of The Snake’, brano inusuale dal punto di vista della line-up che lo suona, giacché Regine Chassagne, oltre a cantarlo, suona il basso, mentre Win Butler si occupa della batteria. Sempre la nota stampa spiega che “il titolo della canzone si riferisce al 2025, l’anno lunare del serpente, che rappresenta un momento di rinnovamento, una trasformazione positiva e un nuovo inizio mentre la band cambia di nuovo pelle e rinasce, offrendo comunque il suono unico e distintivo degli Arcade Fire.”

Associato all’inedito c’è un video ideato da David Wilson insieme al video artist Mark Prendergast: “Attraverso una psichedelica voglia di viaggiare e lo spirito dei road trip dei film indie, il video segue Win e Régine mentre portano lo spettatore in un viaggio nella loro Ford Aerostar degli anni ‘90, agghindata a festa. Dal Mardi Gras di New Orleans ai rodei di Houston, lo spettatore viene trascinato in una ricerca mistica. Alla fine, tutte le strade portano al Luck Ranch di Willie Nelson, fuori Austin, dove eseguono “Year of the Snake”, sotto una luna piena di sangue.”