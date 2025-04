‘Più’ Pulp dopo 24 anni

Ebbene, anche per i Pulp è in arrivo un nuovo album, a 24 anni di distanza dall’ultimo (‘We Love Life’ del 2001). Si intitola ‘More, Pulp’ e verrà pubblicato da Rough Trade Records il 6 giugno prossimo. È prodotto da James Ford (Arctic Monkeys, Fontaines D.C. tra i moltissimi altri).

“Quando abbiamo ricominciato a fare concerti nel 2023, provavamo una nuova canzone chiamata ‘Hymn of the North’ durante i soundcheck e alla fine l’abbiamo suonata all termine della nostra seconda serata alla Sheffield Arena. Questo sembra aver aperto le porte: abbiamo composto il resto delle canzoni di questo album nella prima metà del 2024”, racconta Jarvis Cocker in un’intervista inserita nella press-release.

“L’album è stato registrato in tre settimane da James Ford a Walthamstow, Londra, a partire dal 18 novembre 2024. È il periodo più breve che abbiamo mai impiegato per registrare un album dei Pulp. Era chiaramente il momento giusto”, aggiunge il frontman, che non dimentica il membro della band nel frattempo scomparso: “È dedicato a Steve Mackey”.

Primo estratto è un singolo denominato ‘Spike Island’, la cui musica è stata scritta da Jason Buckle dei Relaxed Muscle, che aveva partecipato al celebre concerto degli Stone Roses a Spike Island. Si legge ancora nella nota: “Un DJ continuava a urlare “Spike Island, come alive!” per tutta la giornata, irritando tutti i presenti. Quella frase è rimasta impressa nella mente di Jarvis Cocker, che si è sentito ispirato a scrivere un secondo brano su Spike Island, pur non avendo mai partecipato al concerto.”