Pixies a Milano la prossima estate

L’estate è finita da appena due giorni, eppure c’è già chi pensa alla prossima. Nello specifico i Pixies, che hanno con grande anticipo organizzato il tour del loro quarantesimo anno di esistenza, essendosi formati per la prima volta nel 1986.

La storica band di Boston sarà in giro sin da maggio 2026, ma suonerà nel nostro paese ‘soltanto’ martedì 14 luglio, in data unica al Parco della Musica di Segrate (Milano). I biglietti, di cui non si conoscono ancora i prezzi, saranno in prevendita dalle 11 di venerdì sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

La carriera della band fondata da Charles Michael Kittridge Thompson IV, conosciuto professionalmente come Black Francis e precedentemente Frank Black, si è chiusa in un primo momento nel 1993, ma è stata riattivata nel 2004. Sono dieci i dischi pubblicati sinora, cinque tra il 1987 e 1991 (indiscutibilmente la fase più prolifica e artisticamente rilevante), e gli altri cinque tra il 2014 e il 2024, anno in cui è uscito il più recente, ovvero ‘The Night The Zombies Came’.