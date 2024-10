Pixies, Underworld e Laura Marling tra gli album in uscita oggi

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Elias Rønnenfelt: ‘Heavy Glory’

Folk-rock

Heavy Glory by Elias Rønnenfelt

2. Laura Marling: ‘Patterns In Repeat’

Indie-folk

Patterns in Repeat by Laura Marling

3. Soccer Mommy: ‘Evergreen’

Grunge-pop

Evergreen by soccer mommy

4. Amyl And The Sniffers: ‘Cartoon Darkness’

Garage-punk

Cartoon Darkness by Amyl and the Sniffers

5. Underworld: ‘Strawberry Hotel’

Alt-dance

Strawberry Hotel by Underworld

6. Pixies: ‘The Night The Zombies Came’

Alt-rock

The Night the Zombies Came by Pixies

7. Peach Pit: ‘Magpie’

Indie-pop



8. Euros Childs: ‘Beehive Beach’

Psych-pop



9. One True Pairing: ‘Endless Rain’

Art-rock

Endless Rain by One True Pairing

10. A. Swayze & The Ghosts: ‘Let’s Live A Better Life Than This’

Post-punk

Let’s Live a Life Better Than This by A. Swayze and the Ghosts

Questa settimana potete ascoltare anche: Courteeners, Razorlight, Pom Pom Squad, Oscar And The Wolf, Tess Parks, Tears For Fears, Fievel Is Glaque, Elephant Tree.