‘Play Me’ è il nuovo album di Kim Gordon

“Una radicale per tutta la vita, ancora all’apice del suo potere”: così il New Yorker descrive Kim Gordon, che in effetti pare artisticamente vivere una seconda giovinezza grazie ai due album solisti sinora pubblicati, entrambi assai complessi e sperimentali: ‘No Home Record’ del 2019 e ‘The Collective’ del 2024.

Un ritorno al suo passato nei Sonic Youth, oltre a una conferma del suo impegno sociale, sembra essere l’LP che uscirà il prossimo 13 marzo per Matador Records e che si intitola ‘Play Me’. Soprattutto nel nuovo singolo ‘Not Today’ pare proprio risentirsi la Kim di un tempo: “Ho iniziato a cantare in un modo che non facevo da molto tempo. È venuta fuori un’altra voce”, ammette lei stessa in una nota, in cui sottolinea come, insieme al produttore Justin Raisen (Charli XCX, Sky Ferreira, Yves Tumor), “volevamo che le canzoni fossero brevi, volevamo farlo molto velocemente. È un disco più mirato e forse più sicuro di sé. Lavoro sempre basandomi sui ritmi e sapevo di volere un album ancora più orientato al beat rispetto al precedente. Justin capisce davvero la mia voce e i miei testi e comprende il mio modo di lavorare, cosa che è emersa ancora di più in questo disco”.

La demolizione della democrazia, il fascismo tecnocratico della fine dei tempi, l’appiattimento della cultura alimentato dall’intelligenza artificiale, un umorismo nero che esprime l’assurdità della vita moderna: sono questi i temi che si trovano nelle dodici tracce di ‘Play Me’. “Devo dire che la cosa che mi ha influenzato di più sono state le news. Ora viviamo in una sorta di ‘post-impero’, dove le persone semplicemente scompaiono”, afferma ancora Kim. “È una sorta di parte integrante della cultura della convenienza in cui viviamo, dove le nostre scelte sono in qualche modo curate in ogni momento. I prodotti sono marchiati in modo tale da cercare di prevedere il tuo stato d’animo prima ancora che tu lo abbia. Lo trovo interessante, ma anche davvero offensivo.”

Oltre al brano krautrock svelato oggi, nella tracklist del disco ci sarà anche ‘Bye Bye 25!’, pezzo maggiormente affine alla versione più recente della musicista newyorkese, dall’impetuoso contenuto politico (si guardi il video qui sotto).



