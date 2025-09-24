Portugal The Man, nuovo LP e live a Milano

I Portugal The Man hanno annunciato oggi quello che sarà il decimo album della loro storia: ‘Shish’ arriverà in digitale il prossimo 7 novembre, con la pubblicazione in formato fisico programmata per il 12 dicembre via Knik/Thirty Tigers.

Una breve nota sulla pagina Bandcamp del gruppo descrive così il nuovo lavoro: “I Portugal The Man cantano di un mondo più giusto che si può testimoniare da casa propria, e della visione che abbiamo del resto dell’umanità: prendere solo ciò di cui abbiamo bisogno, sostenere gli altri a ogni passo e condividere il meglio di ciò che abbiamo imparato per dare a tutti la possibilità di essere ancora migliori.” La press-release aggiunge che “nelle dieci tracce del disco la band si abbandona al disagio, alla vulnerabilità e alla sensibilità pop distorta che solo loro sono in grado di offrire”.

Il quintetto originario di Wasilla (Alaska) ha già diffuso tre anticipazioni: circa tre settimane fa il singolo ‘Denali’, proprio oggi l’accoppiata di brani formata da ‘Tanana’ e ‘Mush’.

Le nuove canzoni saranno suonate live in Italia in una data unica: venerdì 13 marzo al Fabrique di Milano. I biglietti, di cui non conosciamo i costi, saranno da dopodomani (26/9) in prevendita sul circuito Ticketone.





