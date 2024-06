‘Power’ è il nuovo LP di Illuminati Hotties

Come sottolinea Stereogum, dai tempi del suo ultimo LP come Illuminati Hotties, ‘Let Me Do One More’ del 2022, Sarah Tuzdin ha prodotto gli album di Boygenius, Weyes Blood, Hearts Aglow, Cloud Nothings e Speedy Ortiz. Nomi non di secondo piano, segno che la sua carriera parallela va a gonfie vele.

Anche come cantautrice Sarah comincia a passare all’incasso, e un chiaro segnale è il featuring di Cavetown nel suo nuovo singolo, ‘Didn’t’, che introduce il suo nuovo album, intitolato ‘Power’, che arriverà il 28 agosto via Hopeless Records.

Del disco faranno parte tredici tracce, tra cui c’è anche il precedente singolo ‘Can’t Be Still’.