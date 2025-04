Preoccupations in Italia a ottobre

I Preoccupations sono in procinto di pubblicare il quinto LP della loro carriera: ‘Ill At Ease’ uscirà il 9 maggio prossimo per Born Losers. Per ascoltare le nuove canzoni dal vivo, però, bisognerà attendere l’autunno.

Il tour della band canadese passerà infatti dal nostro paese a ottobre: Matt Flegel e soci suoneranno martedì 7 al Monk di Roma, mercoledì 8 allo Spazio 211 di Torino e giovedì 9 al Locomotiv di Bologna.

I biglietti per il concerto nella capitale saranno in prevendita a breve su Xceed; quelli per le date in Piemonte ed Emilia su Dice, rispettivamente a 23 e 20,70 euro.

Attivi dal 2012 come Viet Cong, i Preoccupations hanno assunto l’attuale denominazione nel 2016. I quattro album sinora pubblicati sono ‘Viet Cong’ (2015), ‘Preoccupations’ (2016), ‘New Material’ (2018) e ‘Arrangements’ (2022).

Oggi, peraltro, il quartetto di Calgary ha diffuso il terzo estratto dall’LP di prossima uscita. Si tratta della title-track ‘Ill At Ease’, che segue i già noti ‘Focus’ e ‘Bastards’.