Primo album solista per Elias Rønnenfelt degli Iceage

Dopo cinque album con i suoi Iceage, Elias Rønnenfelt si mette in proprio per il suo primo LP solista: ‘Heavy Glory’ uscirà il 25 ottobre per Escho.

Il disco è stato registrato a Copenaghen a partire dalla primavera 2022 per circa un anno, ed è prodotto dallo stesso musicista danese insieme a Nis Bysted. Vi collaborano il batterista degli stessi Iceage Dan Kjær Nielsen oltre a Peter Peter, Fauzia e Joanne Robertson. “L’ho fatto tante volte, ma catturare e cristallizzare un album rimane un rituale unico, solo con circostanze diverse. È qualcosa difficile da trattenere”, afferma Elias in una nota.

La scaletta è composta da dodici tracce, di cui le ultime due sono cover di Spacemen 3 e Townes Van Zandt. Dei restanti inediti, due sono già stati resi noti: ‘Like Lovers Do’, dello scorso maggio (il cui video è stato girato a Milano), e ‘No One Else’, diffusa oggi. Entrambe rivelano un approccio folk e acustico già presente negli album più recenti della sua band principale, ma non in maniera così completa.