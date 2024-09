Primo disco solista per Kim Deal

Dopo i Pixies, le Breeders, la reunion con i Pixies e quella con le Breeders, Kim Deal è finalmente pronta per pubblicare il suo primo album solista: ‘Nobody Loves You More’ uscirà il prossimo 22 novembre per 4AD.

Secondo una nota, nel debutto della musicista di Dayton, Ohio, ci sono canzoni lavorate da oltre 13 anni, la cui incisione è terminata nel 2022 sotto la supervisione del compianto Steve Albini. Al disco collaborano anche membri di Breeders (Kelley Deal, Mando Lopez, Jim Macpherson, Britt Walford), Teenage Fanclub (Raymond McGinley), Raconteurs (Jack Lawrence) e Savages (Fay Milton, Ayse Hassan), oltre a Marta Salogni che si è occupata del missaggio.

Due sinora i brani resi noti, che fanno parte di una scaletta di undici tracce: si tratta del recente singolo ‘Coast’ e del recentissimo (è di mercoledì scorso) ‘Crystal Breath’.