PUP, il quinto album è ‘Who Will Look After The Dogs?’

PUP, oltre che l’acronimo di “Pathetic Use of Potential”, significa anche “cucciolo”, oltre che essere la denominazione della band punk-rock canadese che il 2 maggio pubblicherà per Little Dipper Records ‘Who Will Look After The Dogs?’, il quinto LP della propria carriera.

Sempre tema faunistico, dunque, per un disco che potrebbe proporsi come la definitiva consacrazione del quartetto, dal momento che a produrlo è stato chiamato niente meno che John Congleton, e in una canzone c’è il featuring di Jeff Rosenstock.

La scaletta dell’album presenta dodici canzoni, tutte registrate a Los Angeles, tra cui vi è il primo singolo ‘Hallways’: “È quello che ho scritto all’inizio della pagina, la prima cosa scritta per questo album. A pochi giorni dall’annuncio del nostro ultimo, intitolato per coincidenza ‘The Unraveling of Puptheband’, la mia vita è inaspettatamente implosa. Ho scritto il testo di ‘Hallways’ mentre tutto questo accadeva. È stata una settimana fottutamente strana”, ricorda il frontman Stefan Babcock.