Pure José Gonzalez, Sun Kil Moon e Anna B Savage al Barezzi Festival

Sembra crescere ogni anno il Barezzi Festival, rassegna attiva da ben 18 edizioni che ha come sede principale Parma ma che non disdegna sortite nei capoluoghi di provincia dell’Emilia. Venerdì scorso la sua line-up è stata completata con altri nomi di pregio.

Il Festival propriamente detto avrà luogo tra il 14 e il 16 novembre proprio a Parma, in tre diverse location: il Teatro Regio, l’Auditorium del Carmine e il Borgo Santa Brigida. Giovedì ci sembra, per i nostri gusti, la giornata migliore: 14 si comincerà alle 18 con Anna B Savage (all’Auditorium), si continuerà alle 20:30 con Katy J Pearson e le Last Dinner Party (al Teatro) e si terminerà alle 23 con Sun Kil Moon (al Borgo). Interessante anche venerdì 15, con il protagonista principale che sara José Gonzalez (si esibirà al Teatro Regio alle 20:30), preceduto da Zsela (alle 18 all’Auditorium) e Marta Del Grandi (alle 23 al Borgo).

Il Barezzi 2024 avrà un prologo in tre diverse città, denominato Barezzi Way: martedì 17 settembre al Teatro Valli di Reggio Emilia con un concerto dei Tinariwen, sabato 19 ottobre al Teatro delle Celebrazioni di Bologna con il live dei Lankum, e sabato 9 novembre al Teatro Municipale di Piacenza con lo show dei Deus.

Tutte le info del caso e i link all’acquisto dei biglietti si possono trovare sul sito ufficiale della manifestazione, Barezzifestival.it.