Quasi 10 anni dopo, riecco i Polyphonic Spree

A quasi 10 anni di distanza dal loro album più recente, i Polyphonic Spree tornano con un disco di inediti, ‘Salvage Enterprise’, che uscirà il 17 novembre per Good Records.

Famoso perché composto da una ventina di elementi, e perché guidato dall’ex Tripping Daisy Tim DeLaughter, con il proprio ottavo LP in carriera il gruppo texano intende ripercorrere la parabola della rinascita della fenice (“È un disco che si rialza dalle ceneri“, afferma il suo autore). Sono nove i brani in scaletta che, come di consueto, vengono numerati in sezioni.

Tra di essi c’è il nuovo singolo ‘Galloping Seas (Section 44)’ e il precedente (diffuso a luglio) ‘Got Down To The Soul (Section 47)’. Entrambi possono essere accomunati nella formula che ha sempre contraddistinto il songwriting di DeLaughter: “In tutti i testi delle canzoni che ho realizzato in questi anni c’è un senso di disperazione e un momento in cui mi convinco che ce la farò. In questo disco in particolare, ho lottato con la mia maggiore vulnerabilità. Sono contento di quello che è venuto fuori”, afferma il frontman in una nota.