Quattro date in Italia per i Veils

Un nuovo album in arrivo, ‘Asphodels’, porterà i Veils a un tour che toccherà anche il nostro paese. Quattro i concerti, tutti in programma a febbraio 2025.

Finn Andrews e soci si esibiranno sabato 8 febbraio al Branson di Madonna dell’Albero (RA), domenica 9 al Monk di Roma, lunedì 10 al Legend di Milano e venerdì 14 allo Spazio 211 di Torino.

I biglietti saranno in prevendita da venerdì (20/9) sui circuiti Ticketone (Milano e Torino), Dice (Madonna dell’Albero), Xceed (Roma) e Ticketmaster (Milano). Costeranno intorno ai 25 euro per ciascuna delle date in calendario.

Il nuovo LP, il settimo in carriera per la band anglo/neozelandese, sarà preceduto dal singolo ‘The Ladder’, che sarà udibile dall’11 ottobre prossimo. Secondo la nota che presenta gli show, “con questo nuovo album, Andrews ha voluto esplorare una dimensione musicale più intima, bilanciando momenti di riflessione con esplosioni emotive. La collaborazione con l’arrangiatrice di archi Victoria Kelly arricchisce il suono, dando vita a un progetto di rara bellezza e potenza”.