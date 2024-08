Quivers: ‘Oyster Cuts’

🎵 Guitar-pop | 🏷️ Merge | 🗓️ 9 agosto 2024

Bella Quinlan (voce, basso), Sam Nicholson (voce, testi, chitarra, piano, synth), Michael Panton (voce, chitarra, campionamenti) e Holly Thomas (voce, batteria) sono quattro ragazzi di Melbourne che, in quanto Quivers, fanno dischi insieme dal 2018 (uscì allora il debutto ‘We’ll Go Riding On The Hearses’). Hanno appena firmato il loro primo contratto importante con la Merge Records, che pubblica questo terzo LP della loro carriera, seguito di ‘Golden Doubt’ del 2021.

“È uno showcase di ciò che diventa possibile quando quattro persone fanno musica insieme”, si legge nella nota sul loro profilo Bandcamp. Bella, Sam e compagni ne hanno passate tante insieme, “amori e perdite che hanno influenzato la loro musica sin dagli inizi”, e che indirizzano anche questo disco, almeno a giudicare da due titoli come ‘Never Be Lonely’ e ‘Grief Has Feathers’. Sono emozioni che il quartetto plasma melodicamente con classe ed erudizione: sempre nella nota della Merge si citano di “Galaxie 500 e Pretenders”, ma non meno fondamentali sono altre band storiche come i connazionali Go-Betweens, i REM (di cui nel 2021 hanno hanno rifatto per intero ‘Out Of Time’) e i Pavement (citati indirettamente nel testo di ‘Apparition’).

Lezioni illustri, che hanno fatto sì che ‘Oyster Cuts’ arrivi a destinazione in maniera diretta ed efficace, anche grazie a quella sensazione di sincera spontaneità trasmessa tanto dalla scrittura quanto dalla struttura. In modo particolare con la scelta di utilizzare una strumentazione limitata a poco più del minimo indispensabile, in cui sono le chitarre e colorare i paesaggi sonori. Nessuna rivoluzione pertanto, ma le dieci canzoni in scaletta si lasciano ascoltare con molto gusto, occupando sapientemente tutti gli spazi disponibili tra indie-pop e soft-rock. La tradizione melodica oceanica (non si dimentichi mai la scena jangle-pop neozelandese, ndr) è dunque in buone mani, e gli appassionati di genere possono coltivare un altro piccolo culto per dei potenziali nuovi eroi.

