Racing Mount Pleasant: ‘Racing Mount Pleasant’ (R&R, 2025)

🎵 Progressive-folk | 🏷 R&R | 🗓 15 agosto 2025

Sono stati il sassofonista Samuel Uribe Botero e il chitarrista e cantante Sam DuBose a dare origine ai Racing Mount Pleasant. Si erano incontrati all’università del Michigan intorno al 2020, e in men che non si dica avevano già coinvolto altri sei musicisti, due visual artist e due fotografi. In realtà, ai tempi si facevano chiamare Kingfisher, denominazione modificata (forse per la quasi omonimia con la scialba band irlandese) proprio in occasione dell’uscita di quello che è il loro sophomore, seguito del debutto del 2022 intitolato ‘Grip Your Fist, I’m Heaven Bound’. Oggi il collettivo è formato da ‘sole’ dieci persone: un chitarrista è uscito dal gruppo, così come i due fotografi, mentre i visual artist (attivi esclusivamente per i live) sono diventati tre.

“Sarebbe stato bello far parte di una band come gli Arcade Fire, con un sacco di gente, fiati e roba del genere”, aveva pensato all’epoca DuBose, che a pieno titolo di può definire il frontman del gruppo. La band canadese è una delle illustri fonti di ispirazione per la loro musica, che mostra come il settetto abbia parecchio ascoltato anche Bon Iver, i National e le band della nuova scena di Londra Sud, come Black Country New Road e Black Midi. È peraltro il nucleo originario dei Racing Mount Pleasant, quello formato da un sax e una chitarra acustica, ad aver tracciato un solco indelebile, seminato poi con altri fiati (un ulteriore sassofono e una tromba), archi e una classica sezione ritmica basso/batteria. I brani del collettivo di Ann Arbor coinvolgono tutta questa strumentazione che si avvicenda come in una costante corsa e rincorsa, all’interno di una forma-canzone destrutturata ma fruibile e, a suo modo, pure logica.

Si entra pertanto in una dinamica di continua sorpresa, grazie a idee che sgorgano improvvisamente ma al momento più opportuno, corroborate da un’alternanza quiet/loud che può essere accostata al post-rock, e da inebrianti code strumentali, spesso assai accese, che rimandano al progressive. Si giunge, senza troppo accorgersene, a 58 minuti di puro godimento, sia dal punto di vista prettamente musicale che emotivo. ‘Racing Mount Pleasant’ è il disco che Justin Vernon avrebbe realizzato se non avesse conosciuto Kanye, quello a cui i Black Country New Road sarebbero potuti arrivare se non avessero perso un componente fondamentale. È uno degli album migliori usciti quest’anno; anche se probabilmente rimarrà ignorato dal calo di attenzione generale nei confronti della nuova musica di qualità, con un pubblico (anche quello che si auto-definisce avveduto) ormai ipnotizzato da algoritmi e renuion anzianotte. Ma la vita, quella vera, ancora esiste, ed è tutta dentro dischi come questo.

<a href="https://racingmountpleasant.bandcamp.com/album/racing-mount-pleasant-2">Racing Mount Pleasant by Racing Mount Pleasant</a>