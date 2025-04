‘Raspberry Moon’ è il terzo LP degli Hotline TNT

Uscirà il 20 giugno, anche questa volta per la Third Man Records di Jack White, ‘Rasperry Moon’, il nuovo album degli Hotline TNT nonché il terzo della loro storia.

La band shoe-grunge newyorkese lo ha registrato ai Crutch Of Memory Studios di Appleton, Wisconsin, di proprietà di Amos Pitch. Che non ha però contribuito alla produzione, giacché la scelta è stata mantenere tutte le fasi creative all’interno del gruppo (di cui fanno parte il frontman Will Anderson, il chitarrista Lucky Hunter, il bassista Haylen Trammel e il batterista Mike Ralston), con un approccio collettivo.

Delle undici tracce in scaletta, come prima anticipazione è stata scelta una canzone denominata ‘Julia’s War’, di cui Anderson dice: “Non avete mai sentito un coro dei TNT così diretto: quando lo abbiamo testato durante il processo di scrittura, la sfida ‘cerca di non cantare insieme a noi’ è stata bocciata al 100%.”