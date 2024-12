Recap concerti, tra cui quelli di Skunk Anansie, Cat Power, Ben Harper e Alan Sparhawk

Il 2025 sarà testimone di un gigantesco tour degli Skunk Anansie in Italia. Saranno ben sette gli appuntamenti, tutti nel mese di luglio: sabato 5 al BCT Music Festival di Benevento, domenica 6 in piazza Garibaldi a Senigallia (AN), martedì 8 al Roma Summer Fest, mercoledì 9 al Sequoie Music Park di Bologna, venerdì 11 al Marostica Summer Festival, sabato 12 al Villa Bertelli Live di Forte dei Marmi (LU) e domenica 13 al Brescia Summer Music. Biglietti in prevendita su Vivaticket.

Molto corposo anche il tour di Ben Harper And The Innocent Criminals. Il cantautore americano si esibirà sabato 5 luglio al Comfort Festival di Cinisello Balsamo (MI), domenica 13 al Sequoie Music Park di Bologna, martedì 15 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (NA), mercoledì 16 in piazza del Popolo a Fermo, giovedi 17 al Villa Bertelli Live di Forte dei Marmi (LU) e sabato 19 (alle ore 14) al No Borders Music Festival ai laghi di Fusine, sopra Tarvisio (UD). Biglietti disponibili su Ticketone (tutte le date), BoxerTicket (Bologna), Vivaticket (Fermo), Ciaotickets (Fermo) e Ticketmaster (Forte dei Marmi).

Giovedì 17 aprile potrà essere interessante recarsi al Fabrique di Milano per assistere a due concerti in una sera: quello degli headliner Social Distortion e quello degli opener di lusso BellRays. I tagliandi d’ingresso per il live della storica band punk-rock inglese e di quella garage americana sono disponibili su Ticketmaster a 49,68 euro.

Altra coppia di grande impatto è quella formata da Refused e Turbonegro, primi due headliner dell’edizione 2025 del Bay Fest di Bellaria Igea Marina (RN). La manifestazione si terrà tra venerdì 8 e domenica 10 agosto; al momento sono disponibili solo gli abbonamenti (anche perché non si conoscono ancora le giornate delle singole esibizioni), ma gli early bird sono già esauriti. Su Ticktmaster si può acquistare un “Christmas Package” a 124,09 euro.

Seguiterà a “cantare Dylan” Cat Power, anche nell’estate 2025: due gli appuntamenti, mercoledì 25 giugno al Castello di Udine e giovedì 26 al Teatro Dante Alighieri di Ravenna. I biglietti si possono trovare sui circuiti Ticketmaster e Ticketone, su quest’ultimo costano rispettivamente tra 41,72 e 71,36 euro, e tra 35,21 e 52,82 euro.

L’ex Low Alan Sparhawk porterà in Italia il suo complesso sophomore solista, ‘White Roses, My God‘, uscito a fine settembre. Quattro i concerti, tutti a giugno: lunedì 2 allo Spazio 211 di Torino, martedì 3 al Largo di Roma, mercoledì 4 al Locomotiv di Bologna e giovedì 5 al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Un live in una location di ampia capienza per i Brian Jonestown Massacre, che saranno all’Alcatraz di Milano martedì 6 maggio. I biglietti saranno in prevendita da oggi (19/12) su Dice a 35 euro.

Due date anche per gli ottimi indie/punk-rocker gallesi The Bug Club, che venerdì 9 maggio saranno all’ARCI Bellezza di Milano e sabato 10 al Bronson di Ravenna. Su Dice i biglietti, che costano rispettivamente 17,25 e 15 euro.

Mancavano da un palco italiano da ben 10 anni, ma i Fu Manchu torneranno presto: la band stoner-rock californiana suonerà al Magnolia Stone, intuitivamente al Magnolia di Segrate (MI), sabato 2 agosto. I biglietti sono già disponibili su Dice a 38 euro.

Un album in arrivo (‘Dreams On Toast‘, uscirà a marzo 2025) e anche un concerto. I Darkness, sabato 2 agosto 2025, si esibiranno al Festival di Majano (UD). Gli ingressi sono in prevendita su Vivaticket e costano 48,99 euro.