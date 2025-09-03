Residency a Bologna per i Radiohead, 4 concerti a novembre

Dopo sette anni in cui ci si è dovuti ‘accontentare’ al massimo degli Smile, i Radiohead tornano a suonare insieme, al completo, per un tour che è, a suo modo, inusuale (come del resto moltissime scelte nella storia della band di Oxford).

I venti concerti in programma saranno infatti suddivisi in sole cinque città: Madrid, Londra, Copenaghen, Berlino e… Bologna. Più esattamente, Casalecchio di Reno, nella cui Unipol Arena Thom Yorke e soci si esibiranno per quattro serate quasi consecutive.

Venerdì 14, sabato 15, lunedì 17 e martedì 18 novembre il quintetto inglese salirà sul palco emiliano. Importantissimo quanto si legge nella nota ufficiale: “I biglietti saranno disponibili esclusivamente previa registrazione su Radiohead.com entro le ore 23:00 di domenica 7 settembre”. Le registrazioni apriranno dopodomani, venerdì 5, alle ore 11.

Nello stesso comunicato, il batterista Phil Selway spiega: “L’anno scorso ci siamo riuniti per provare, solo per il gusto di farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato davvero bello suonare di nuovo quelle canzoni e ritrovare un’identità musicale che è rimasta profondamente radicata in tutti e cinque noi. Ci ha anche fatto venire voglia di fare qualche concerto insieme, quindi speriamo che possiate partecipare a una delle prossime date. Per ora saranno solo queste, ma chissà dove ci porterà tutto ciò…”.

Una ventina di giorni fa, i Radiohead hanno pubblicato l’album live ‘Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009)’, che come suggerisce il titolo ripropone dal vivo le canzoni di quello che fu il loro LP della loro carriera, uscito nel 2003.

 

