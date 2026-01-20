‘Ricochet’ è il nuovo album di Snail Mail

Uscirà il 27 marzo per Matador Records il nuovo album di Smail Mail. Intitolato ‘Ricochet’, è il suo terzo in carriera, e giungerà a oltre quattro anni di distanza dal precedente ‘Valentine’.

Non sembrano esserci stati grandissimi cambiamenti nel grunge-pop della cantautrice nata in Maryland; la nota stampa parla piuttosto di una crescita personale che l’ha portata a un diverso approccio alla scrittura dei testi, con tematiche decisamente più mature come “il tempo, la mortalità e il terrore di vedere scivolare via ciò che si ama. Le 11 tracce dell’album sono permeate di introspezione, ansia e accettazione”.

Il disco è stato registrato tra la Carolina del Nord, dove Lindsey Jordan si è recentemente trasferita, e Brooklyn, con il bassista dei Momma Aron Kobayashi Ritch alla produzione. La musicista americana parla di sessioni “rinfrescanti, rassicuranti e confortevoli. Mi sentivo come una voce alla pari, lui era interessato alle mie idee quanto io alle sue”. Hanno seguito un processo creativo così organizzato: “Non l’avevo mai fatto prima, ma ho scritto tutte le melodie strumentali e vocali al pianoforte o alla chitarra, e poi ho completato i testi tutti insieme nell’arco di un anno”. Un primo esempio di tale approccio è un brano denominato ‘Dead End’, condiviso oggi.