Riecco gli Shellac con ‘To All Trains’

Sebbene insieme dal lontano 1992, gli Shellac non hanno ancora superato la manciata di pubblicazioni sulla lunga distanza. Obbiettivo che però verrà raggiunto a breve, il 17 maggio, quando arriverà (via Touch And Go) ‘To All Trains‘.

Il sesto LP di Steve Albini, Bob Weston e Todd Trainer sarà anche il loro primo in quasi 10 anni, seguito di ‘Dude Incredible‘ del 2014. Secondo la pagina Bandcamp del trio, il disco era in lavorazione addirittura dal 2017: “è stato inciso durante una serie di lunghi weekend a novembre 2017, ottobre 2019, settembre 2021 e marzo 2022” nello studio privato di Albini (che è anche un noto produttore) a Chicago.

Del disco non ci sono ancora anticipazioni, ma è ufficiale la scaletta, che prevede dieci titoli. La band tiene poi a precisare che “non c’è correlazione tra show e pubblicazioni discografiche” e che dunque i propri concerti proseguiranno “con lo stesso ritmo rilassato e sporadico di sempre“.