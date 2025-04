Riecco gli Swell Season, un album insieme dopo 16 anni

Il sodalizio musicale tra Glen Hansard, sino ad allora leader degli iralndesi Frames, e Marketa Irglova, pianista e cantante ceca, iniziò nel 2005, ovvero due anni prima che la coppia attraversò la fama (con tanto di Oscar per miglior canzone) che diede loro il film indipendente ‘Once’ (2007), di cui erano i protagonisti. Oltre a una relazione tra i due, la formazione degli Swell Season produsse tre album (di cui uno era la colonna sonora del film), interrompendosi un paio d’anni dopo la pubblicazione di ‘Strict Joy’ (2009).

Glen e Marketa, però, sono recentemente tornati in studio, e hanno inciso quello che sarà il loro terzo LP di inediti, che si chiamerà ‘Forward’ e che uscirà il prossimo 13 giugno. “Ci sembrava giusto intitolare il disco ‘Forward’ perché è una specie di riunione, ma non stiamo tornando indietro”, afferma Irglova in una nota ripresa da Pitchfork. “Entrambi siamo cresciuti e cambiati; siamo in posti diversi e ci stiamo conoscendo di nuovo come le nuove persone che siamo diventate”.

Aggiunge Hansard: “Dopo il vortice che ci ha portato agli Oscar e dopo, eravamo così impegnati e con questo è arrivata una pressione che nessuno dei due voleva particolarmente, e alla fine ci siamo un po’ allontanati nel bel mezzo di tutto quel duro lavoro e di quei festeggiamenti. Siamo rimasti buoni amici, aiutandoci l’un l’altro per i nostri dischi, tenendoci aggiornati sulle rispettive famiglie. Durante il tour del mio ultimo disco, mi sono reso conto che mi mancava. Ricordo di aver chiamato Markéta e di averle detto: ‘Ti va di fare qualche concerto?’. Da lì l’idea è stata quella di fare una piccola registrazione senza fare pressioni, vedendo cosa succedeva, e all’improvviso ci siamo ritrovati a fare un disco”.

‘Forward’ è stato prodotto dal compagno di Marketa, il produttore islandese Sturla Mio Thorisson, e registrato presso i loro Masterkey Studios a Seltjarnarnes, non lontano da Reykjavik, con la formazione originaria della band: Marja Gaynor e Bertrand Galen agli archi e Joseph Doyle al basso, oltre che con l’aggiunta di Piero Perelli alla batteria e alle percussioni.

Delle otto canzoni in scaletta, due sono già state rese note: ‘People We Used To Be’ circa un mese fa, e il nuovo singolo ‘Stuck In Reverse’ martedì scorso.