Riecco Half Waif con un disco nuovo

“Non è solo la mia storia. È la storia di ogni perdita: la perdita di una vita, la perdita di un sogno, la perdita della fiducia, della speranza e della fede. È una storia di ritrovamento della propria strada”: così Ananda Rose Plunkett, anche conosciuta come Nandi Rose e ancora più conosciuta come Half Waif, descrive quello che è il sesto album della sua carriera, ‘See You At The Maypole’, che uscirà il prossimo 4 ottobre per Anti-.

Un disco dalla gestazione difficile, che ha attraversato un periodo tremendo della sua vita: dopo aver composto i primi bozzetti in una baita sui monti Catskills, Nandi ha scoperto di aspettare un bambino, morto però prima di nascere a causa di un aborto spontaneo. Dalla gioia di un disco che doveva celebrare una prossima maternità, ‘See You At The Maypole’ è diventata un’opera sull’elaborazione del lutto, lavorata insieme al fido collaboratore Zubin Hensler.

Il risultato sono ben diciassette tracce, di cui sono ne già state rese note quattro, tutte intense quanto sofisticate: ‘Ephemeral Being’, ‘Big Dipper’ e ‘Heartwood’, che hanno fatto parte di un EP pubblicato a fine maggio, e la nuovissima ‘Figurine’, diffusa oggi e ulteriore gran bel biglietto da visita.