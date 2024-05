Riecco Los Campesinos!, nuovo LP a luglio

Dopo un inizio di carriera di grande entusiasmo e aspettative, l’hype attorno a Los Campesinos, è lentamente scemato, anche perché dopo ‘Sick Scenes‘ (2017), la band gallese non ha pubblicato più dischi.

Ieri, però, Gareth Paisey e soci hanno ufficializzato un nuovo album, che si intitolerà ‘All Hell‘ e che uscirà il prossimo 19 luglio per la loro etichetta, la Heart Swells. Prodotto dal chitarrista Tom Bromley (che ha scritto le musiche, mentre Paisley si è occupato dei testi), conterrà ben 15 tracce, tra cui il primo singolo ‘Feast Of Tongues‘, diffuso contestualmente all’annuncio.

Una non convenzionale nota del gruppo ha poi illustrato il contenuto del disco:

“All Hell è un album su…

bere per divertimento e bere per infelicità // acne adulta // amicizia adulta // calcio // morte e morte // amore e sesso // capitalismo all’ultimo stadio // Orfeo // sognare di giorno // incubi notturni // il cuore come organo e come fardello // noia suburbana // ‘Tears of the Kingdom’ // i punk nella playlist // incrementi di tempo // apocalisse climatica // la luna la luna la luna //”