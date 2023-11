Rome il 9 novembre a Milano

Musicista lussemburghese attivo sin dai metà anni ‘00, Jerome Reuter in arte Rome in questi 18 anni ha prodotto d’elezione canzoni indie-folk con altissima continuità. Le verrà a suonare in Italia, ma non nella capitale.

Jerome si esibirà giovedì 9 novembre all’ARCI Bellezza di Milano, data unica nel nostro paese. I biglietti sono in prevendita su Dice al costo di 23 euro.

Ultima sua fatica discografica è l’LP, uscito da poco, intitolato ‘Gates Of Europe’. Dovrebbe trattarsi del 18° della sua prolificissima carriera.