Royel Otis, sophomore e data a Milano

‘Benedetti’ dal solito Dan Carey, che ha prodotto il loro LP d’esordio dello scorso anno (‘Pratts & Pain’), i Royel Otis giungono piuttosto in fretta al sophomore anche alla luce del successo ottenuto. ‘Hickey’ sarà anche il loro primo disco distribuito da Captiol Records, che lo pubblicherà il 22 agosto prossimo.

Un titolo che, nelle parole del duo formato da Royel Maddell e Otis Pavlovic, vuole significare che “l’amore morde più forte di qualsiasi altra emozione al mondo”. Non molti gli altri dettagli sinora diffusi, se non la scaletta del disco, che include i singoli sinora resi noti, ‘Car’ e ‘Moody’.

Il duo di Sidney porterà le nuove canzoni al Fabrique di Milano, in data unica per l’Italia, giovedì 12 marzo 2026. I biglietti sono in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Dice; su quest’ultima piattaforma costano 42,95 euro.