Ryan Adams, tre date in Italia da ‘solo’

Sarà nuovamente in Italia a fine ottobre, Ryan Adams. Tre i concerti in cui il cantautore americano si esibirà sul palco in solitaria: giovedì 29 a Bologna, al Teatro Celebrazioni, venerdì 30 a Brescia, al Teatro Clerici, e sabato 31a Roma, all’Auditorium Parco della Musica.

I biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo (10/4) sul circuito Ticketone. Al momento i prezzi si conoscono soltanto al netto di diritti e commissioni di prevendita: costeranno tra 50 e 60 euro per la data emiliana, tra 43 e 60 per quella lombarda, e tra 48 e 60 per quella nella capitale.

Attivo dal 1990, Adams ha sinora pubblicato una trentina di album, di cui il più recente è ‘Self Portrait’, uscito lo scorso dicembre.

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