‘Sable, Fable’ è il nuovo album di Bon Iver

L’EP ‘Sable’, composto da tre inediti e pubblicato a ottobre, era dunque un’anticipazione di un LP: ‘Sable, Fable’ uscirà l’11 aprile per Jagjaguwar, e di canzoni ne conterrà dodici, tra cui le tre succitate. In realtà, si tratta di un lavoro in due parti: quella già edita, e un secondo disco più lungo con le restanti nove tracce.

Prodotto da Justin Vernon e Jim-E Stack, quello che sarà il quinto LP della storia della band americana è stato registrato principalmente presso gli April Base, studi di proprietà dello stesso Vernon, nel Wisconsin.

Si legge in una nota: “Laddove ‘Sable’ era un’opera di solitudine, ‘Fable’ è una mano tesa. La musica pop radiosa e ornata brilla intorno alla voce di Vernon, che si concentra su una nuova e bellissima era.” Più avanti, viene specificato che “Sono finiti gli strati sonori evasivi e densi che avevano filtrato la voce di Justin Vernon su ‘I,I’ e ‘22, A Million’”, ovvero, rispettivamente, gli album del 2019 e del 2016.