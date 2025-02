Sacred Paws, terzo album a fine marzo

Si chiamerà ‘Jump Into Life’ il nuovo album dei Sacred Paws. La band di Glasgow lo pubblicherà il prossimo 28 marzo per Merge Records, dopo averlo co-prodotto insieme a Tony Doogan.

Proprio il produttore loro connazionale è probabilmente concausa del fatto che i primi due estratti, ‘Another Day’ e ‘Turn Me Down’, rimandino abbastanza ai concittadini Belle And Sebastian, sebbene riletti con una frizzantezza tipica del duo formato da Ray Aggs e Eilidh Rodgers.

“È decisamente un disco dei Sacred Paws, sebbene più anziano e maturo”, affermano i due. “Ci siamo presi qualche anno per lavorare sul songwriting e ci siamo spinti in modo creativo. Abbiamo scritto molto in quel periodo, ma ci siamo assicurati che ogni canzone avesse qualcosa di cui ci siamo innamorati.”