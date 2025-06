Saranno sette i concerti italiani di Micah P. Hinson (con canzoni nuove)

Nella giornata di ieri, Micah P. Hinson ha pubblicato un nuovo singolo, ‘Oh, Sleepyhead’. Si tratta di un brano registrato nel nostro paese, con il contributo di musicisti italiani: è prodotto da Alessandro ‘Asso’ Stefana, vede la partecipazione dell’Orchestra di Benevento guidata da Raffaele Tiseo, ed è distribuito da Ponderosa Music Records.

Il brano segue “un periodo di profonda trasformazione personale e artistica” che ha portato alla realizzazione di un intero LP, intitolato ‘The Tomorrow Man’, che viene dato in uscita per il prossimo autunno. Scritto tra il Texas e la Spagna, fa dire allo stesso Hinson di aver “cercato queste canzoni per tutta la vita”.

I nuovi brani verranno portati dal vivo in un tour europeo che avrà ben sette tappe in Italia: venerdì 1 agosto al Teatro dei Calanchi di Pisticci (MT), venerdì 5 settembre al Lazzaretto di Cagliari, quindi domenica 16 novembre al Barezzi Festival di Fidenza (biglietti su Postoriservato tra 23,32 e 34,98 euro), martedì 18 alla Santeria di Milano (30,76 euro su Ticketone), mercoledì 19 al Monk di Roma (25 euro su Xceed), venerdì 21 al Transmissions Festival di Ravenna e sabato 22 allo Spazio 211 di Torino (23 euro su Dice).