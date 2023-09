Secondo LP in un anno anche per i Bar Italia

Come se non fossero bastate le ottime 15 tracce di ‘Tracey Denim’, pubblicate appena lo scorso maggio, i Bar Italia programmano l’uscita del loro secondo album del 2023: ‘The Twits’ sarà udibile dal 3 novembre grazie a Matador Records.

Il disco è stato registrato nel giro di otto settimane in uno studio improvvisato di Maiorca, insieme all’italiana Marta Salogni. Così lo descrive la press-release dell’etichetta americana: “Si distingue per il suo stile essenziale e al tempo stesso evocativo, dalle sfumature rauche, mistiche, trasandate, a volte sinistre ma totalmente impegnate: si tratta di canzoni rock esilaranti, anche se stravaganti e strane.” Primo estratto è un pezzo ruvidamente elettrico intitolato ‘My Little Tony’.

Dunque ci saranno presumibilmente i nuovi brani nella scaletta dei concerti italiani che la band londinese composta da Nina Cristante, Jezmi Tarik Fehmi e Sam Fenton Terrà a brevissimo: giovedì della prossima settimana, 28 settembre, al Monk di Roma, venerdì 29 al Covo di Bologna, sabato 30 allo Spazio 211 di Torino e domenica 1 ottobre al Biko di Milano.