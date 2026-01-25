Shaking Hand: ‘Shaking Hand’ (Melodic, 2026)

🎵 Post-rock | 🏷 Melodic Records | 🗓 16 gennaio 2025

“Demolizione e ricostruzione”: è un po’ quanto il post-rock in quanto genere musicale si è prefisso di fare, 30 o più anni fa, ma è anche l’arredo urbano – nella fattispecie quello di Manchester – in cui George Hunter (voce, chitarra), Freddie Hunter (batteria) ed Ellis Hodgkiss (basso) sono cresciuti diventando musicisti. “Da qualche parte vicino al centro di Manchester, in continua evoluzione, mentre il sole tramonta e fa capolino attraverso la nuovissima facciata in vetro (…) in questo scenario in cui gli edifici vengono costantemente demoliti e ricostruiti, il trio si dedica alla creazione”, recita la nota che presenta l’album d’esordio omonimo degli Shaking Hand. “Solo una stretta di mano senza un piano concreto”, aggiunge la loro pagina di Bandcamp: la modestia appare eccessiva, giacché se c’è una cosa che si evince dalle sette tracce (in circa 42 minuti) che compongono la scaletta del disco, è che il trio inglese sappia benissimo cosa stia facendo, e abbia un’idea chiarissima di come farlo.

“Attingendo al primo post-rock e all’alternative rock statunitense degli anni ’90, creando la propria versione del northwest-emo” si legge nella succitata press-release, che menziona esplicitamente “gruppi chitarristici sperimentali come Women, Slint, Sonic Youth, Pavement e Ulrika Spacek, bilanciati dalla sensibilità melodica dei Big Thief e dall’intimità dinamica degli Yo La Tengo”. Dunque un’erudizione di livello avanzato per un gruppo cresciuto nella città di Stone Roses e Oasis, quella che diede il nome a una scena (la cosiddetta “Madchester”), di certo molto meno introspettiva e ragionata rispetto ai brani proposti da Hunter e compagni.

Ed è proprio questo andare controcorrente, anche dal punto di vista del patrimonio musicale locale, che in passato ha spesso rivelato una convinzione e una decisione tali da rendere le relative composizioni di assoluto riguardo. Così accade per tutte la durata di ‘Shaking Hand’ in quanto LP, dilatato ma non eccessivamente dispersivo, imprevedibile ma allo stesso tempo rassicurante, in cui la parte strumentale e quella vocale interagiscono con grande profitto in brani come ‘Mantras’ (non a caso il loro singolo più citato), ‘In For A… Pound!’ e ‘Italics’. Nel comunicato di cui sopra non vengono citati gli American Football, ma gli Shaking Hand in quanto band hanno tutte le carte in regola per diventarne gli eredi da questa parte dell’oceano. Perché questa opera prima è estremamente godibile nella sua corrente architettura sonora, eppur mostrando potenzialità non ancora pienamente esplorate. Ad ogni modo, è senz’altro un gran bel debutto.

